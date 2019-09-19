Звезда «Битвы экстрасенсов» призналась в том, что изменило ее жизнь

18 сентября экс-участница мистического шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро отметила день рождения – эстонке исполнился 31 год. Ставшая матерью чудесного мальчика ясновидящая поблагодарила всех за поздравления и отметила, что на самом деле не считает этот праздник чем-то особенным. По откровению Керро, она не отмечает момент своего появления, поскольку считает, что женщина должна быть особенной каждый день. Впрочем, от этого понимая поступившие поздравления не стали для нее менее приятными, акцентировала внимание она.

В день именин Керро призвала своих поклонников любить и быть любимыми. Сама Мэрилин неоднократно признавалась, что очень счастлива сейчас – ее жизнь и характер полностью изменило появление на свет сына Кайуса. «Моя любовь, вся моя жизнь — это мои дети», — отмечает она. В скором времени у Мэри и ее супруга — Марка Хансена появится еще один малыш. Его пол супруги не озвучивают.