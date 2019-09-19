ЗВЕЗДЫ

Звезда «Битвы экстрасенсов» призналась в том, что изменило ее жизнь

Мэрилин Керро отметила свое 31-летие.

Звезда «Битвы экстрасенсов» призналась в том, что изменило ее жизнь
Мэрилин Керро/ Фото: https://www.instagram.com/p/B2kCo_ZAyDY/

18 сентября экс-участница мистического шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро отметила день рождения – эстонке исполнился 31 год. Ставшая матерью чудесного мальчика ясновидящая поблагодарила всех за поздравления и отметила, что на самом деле не считает этот праздник чем-то особенным. По откровению Керро, она не отмечает момент своего появления, поскольку считает, что женщина должна быть особенной каждый день. Впрочем, от этого понимая поступившие поздравления не стали для нее менее приятными, акцентировала внимание она.

В день именин Керро призвала своих поклонников любить и быть любимыми. Сама Мэрилин неоднократно признавалась, что очень счастлива сейчас – ее жизнь и характер полностью изменило появление на свет сына Кайуса. «Моя любовь, вся моя жизнь — это мои дети», — отмечает она. В скором времени у Мэри и ее супруга — Марка Хансена появится еще один малыш. Его пол супруги не озвучивают.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Битва экстрасенсовведьмадень рожденияМэрилин Керроособенный деньПрограмма "Битва экстрасенсов"ребенок
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Битвы экстрасенсов» призналась в том, что изменило ее жизнь
Интересно?
Поделись с друзьями: