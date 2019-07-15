Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом. Бывшим влюбленным удалось остаться друзьями. Вскоре девушку заметили на отдыхе в компании нового избранника. Им стал мужчина по имени Марк Александр Хансен. Примечательно, что их отношения стали развиваться очень близко. Они тайно сыграли свадьбу, а уже летом прошлого года у них родился сын Кайус-Уильям Хансен.

На протяжении последних месяцев Керро наслаждалась материнством. В отличие от других знаменитостей, она не стала прятать наследника. Мальчик растет на глазах у ее поклонников. Эстонская ведьма часто делится снимками с прогулок, а также демонстрирует идиллию с мужем. Как оказалось, в ее семье снова грядет пополнение. Накануне девушка опубликовала новое фото. В кадре она запечатлена с подросшим сыном, который прильнул к ее округлившемуся животу.

«Кайус очень рад стать старшим братом. „Моя любовь, вся моя жизнь — мои дети“», — написала Мэрилин. Комментарии к посту она предпочла отключить. Однако поклонники на фан-страницах в соцсети уже поздравили экстрасенса с радостным событием. К слову, несмотря на свое интересное положение, девушка не отложила рабочие поездки. На днях она была в Москве и проводила курсы по картам таро. Также Керро работает над книгой, которая выйдет в сентябре.