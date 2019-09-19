Анастасия Мельникова исполнила детскую мечту Федорцова

Актер признался, что самый лучший новогодний праздник он отмечает в доме коллеги по «Литейному».

Актеры Андрей Федорцов и Анастасия Мельникова дружат много лет. Причем общаться они начали не на съемочной площадке сериала «Литейный», а задолго до этого, на театральном фестивале в Благовещенске: посмотрели спектакли друг друга, обменялись комплиментами.

Андрей признается, что благодаря дружбе с Анастасией сбылась его детская мечта — новогодний праздник возле большой, под самый потолок, елки.

«Когда огромная елка посреди квартиры и вокруг нее – друзья, дети, всем весело… И вот эта мечта для меня осуществилась в Настиной квартире. Перед каждым Новым годом в Настиной квартире наряжается огромная елка. И все взрослые — я не знаю, как дети, а взрослые точно! — хотят попасть на эту елку. Я однажды даже предложил: «Ребята, а давайте детей не приглашать, будем честными – это елка для взрослых!» Настоящий Новый год — это у Насти», — рассказал Федорцов корреспонденту Teleprogramma.pro.

Кроме того, Анастасия является крестной мамой дочери Федорцова Варвары. 19 сентября артист поздравил коллегу с юбилеем через портал teleprogramma.pro.

Напомним, Мельникова, известная зрителям по роли следователя в сериале «Менты», два года назад вышла замуж за своего избранника по имени Сергей. Об этом событии Анастасия не распространялась, на церемонии присутствовали только самые близкие. До встречи с Сергеем актриса 8 лет была женой продюсера Вячеслава Тельнова. После развода с ним у Мельниковой родилась дочь Маша.