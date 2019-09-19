Коллега Мельниковой из «Литейного»: «Обожаю, когда Настя устраивает новогодние елки для взрослых!»

19 сентября – юбилей замечательной актрисы Анастасии Мельниковой, ставшей известной после ролей в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный».

Конечно, Анастасия снималась и в множестве других фильмов, однако именно эти сериалы прославили ее на всю страну.

Андрей Федорцов: «Мы еще до съемок были знакомы»

Мы позвонили актеру Андрею Федорцову – партнеру и другу Мельниковой, для дочери которого актриса стала крестной матерью, и спросили: как зародились дружеские чувства между ним и Анастасией, — наверное, в результате совместных съемок?

«Даже раньше, — ответил Андрей. – Мы еще до съемок были знакомы… В Благовещенске познакомились. Там был фестиваль, я приехал со спектаклем, и она приехала. Мы посмотрели друг у друга спектакли, и нам понравилось. Я подошел к ней и сказал: «Отличная работа!». А после этого я вам не расскажу, что было!» – смеется Андрей.

Мы предположили, что после этого были «Улицы разбитых фонарей», но Андрей уточнил:

«В «Улицах разбитых фонарей» я только в одной серии снимался. А в «Убойной силе» ее не было. Только потом мы в «Литейном» снимались вместе. К тому времени мы уже давно дружили».

«Настя осуществила мою детскую мечту о елке»

«Все началось с того, что в детстве я мечтал о елке, которую показывают по телевизору, — признался Андрей. — Когда огромная елка посреди квартиры, и вокруг нее – друзья, дети, всем весело… И вот эта мечта для меня осуществилась в Настиной квартире. Перед каждым Новым годом в Настиной квартире наряжается огромная елка. И все взрослые – я не знаю, как дети, а взрослые точно! – хотят попасть на эту елку. Я однажды даже предложил: «Ребята, а давайте детей не приглашать, будем честными – это елка для взрослых!». Это так здорово на самом деле! Настоящий Новый год – перед Новым годом, это у Насти. Я всегда прихожу со своими детьми, мне это очень нравится, это настоящий праздник!».

«Великая женщина, великая актриса и великий друг»

Мы спросили – как Андрей собирается поздравлять Анастасию с юбилеем?

«Ну она меня никуда не приглашала, — признался актер, — поэтому я ей сейчас позвоню, конечно… Я не знал, что именно юбилей. Ей сколько – 30 лет? Или 25? Настю я очень люблю. Она великая женщина. Она великая актриса. И она – великий друг. Больше мне нечего сказать…».

С нагрузками ей помогает справляться вера. И дочь

Сегодня Анастасия Мельникова – очень востребованная актриса. На вопросы о том, что помогает ей выдерживать колоссальные нагрузки, она отвечает – в первую очередь, вера. Настя – очень верующий человек.

И, конечно, у нее прибавляется сил от сознания того, что у нее есть семья, дочь. 17-летняя Маша, по словам Анастасии, — ее спасение. Девушка в этом году окончила школу и подала документы на кино-театральный курс.

больше по теме Анастасия Мельникова прокомментировала тайную свадьбу Вчера появилась информация о том, что актриса тайно вышла замуж за своего избранника в Северной столице.

У Марии уже есть актерский опыт – она снялась в фильме Алексея Козлова «Спасти Ленинград».

Мы желаем Анастасии Мельниковой новых интересных ролей, побольше сил и здоровья, чтобы воплотить задуманное в жизнь!

Как вы думаете — почему героини Анастасии Мельниковой вызывают у зрителей неизменно теплые чувства? Почему мы снова и снова включаем телевизор, когда идет «Литейный» или «Улицы разбитых фонарей»?

Может быть, потому, что у Анастасии получилось придать образу сотрудника органов внутренних дел настоящую человечность, сделать его более близким для большинства?