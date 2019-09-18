Насморк и температура: Мария Захарова показала себя болеющей дома

Глава Департамента информации и печати МИД РФ вышла в эфир даже в разгар болезни.

18 сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила подписчикам в Instagram, что заболела и осталась дома. У женщины-политика поднялась температура, начались насморк и кашель. Появляться перед коллегами и зрителями в таком виде она не захотела. Но тут ей позвонили журналисты канала НТВ, которым Захарова обещала выйти в эфир. Дипломат попыталась объяснить, что выглядит она неважно, но телевизионщиков это не смутило.

«Это не проблема. Мы приедем к вам домой, загримируем. Будете как живая», — процитировала ответ представителей канала Мария Владимировна.

В результате женщина выложила в Instagram две фотографии — до и после съемки, — не постеснявшись показать себя подписчикам в больном состоянии. На первом снимке она с растрепанными волосами и без макияжа, в новостях такого не увидишь.

Напомним, недавно Мария Захарова предстала перед пользователями Интернета в образе бойца — устроила себе фотосессию в боксерских перчатках.

А вы выкладываете себя в соцсети, когда болеете?