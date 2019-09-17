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Мария Захарова поделилась кадром с боксерского ринга

Глава Департамента информации и печати МИД РФ снова «взялась» за боксерские перчатки.

Мария Захарова поделилась кадром с боксерского ринга
Мария Захарова всегда готова дать сдачи, но насилие - не ее стиль. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выложила в Instagram новый снимок из фотосессии в боксерских перчатках. Только на этот раз женщина-политик не стала никому угрожать, а, наоборот, отметила, что свет от вспышки образует на ее перчатке отблеск в виде сердца.

«Насилие — не мой метод. Только любовь», — написала Мария Владимировна.

Кстати, недавно она стала гостьей радиопередачи «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где прокомментировала свадьбу Богомолова и Собчак, рассказала, где покупает одежду в виду того, что не может ходить по обычным магазинам, и отметила, что в ее семье главный — муж.

В том же шоу Захарова призналась, что без ума от лезгинки. 43-летняя женщина заявила, что для внутренней подзарядки этот народный танец подходит лучше всего. Кстати, недавно она продемонстрировала, как пляшет лезгинку, — видео опубликовала на своей странице в социальной сети.

А как вы воспринимаете Марию Захарову — жестким бойцом или мягкой женщиной?

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Тэги:

бокслюбовьМария ЗахароваМИД РФнасилиетренировка по боксу

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Мария Захарова поделилась кадром с боксерского ринга
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