Ида Галич сняла забавное видео о своих «беременных» причудах

Видеоблогер и телеведущая Ида Галич, которая в августе этого года объявила о своей беременности, 18 сентября опубликовала на своей странице в Instagram новое видео. Видеоролик, в создании которого приняла участие сама Ида, ее муж Алан Басиев и их друзья, посвящен беременности девушки.

Ида демонстрирует подписчикам уже приличного размера живот и зачитывает рэп о том, как тяжко живется будущей матери. Из текста мы узнали, что ее периодически бесят муж, собака и все остальные, что ей хочется то сушек из гудрона, то паштета из мусорки, что вся «добеременная» одежда стала ей мала и давит на бока.

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Напомним, Галич долгое время встречалась с парнем по имени Дмитрий, но затем они расстались. Спустя некоторое время она познакомилась со своим будущим мужем — по легенде, это случилось в очереди возле туалета. Алан не видел ни одного ролика Иды и не знал, что она известна. Ребята начали встречаться, вместе ездили отдыхать. Весной этого года Алан надел на палец телеведущей обручальное кольцо, а она взяла его фамилию. 14 августа на своей странице Ида призналась в том, что скоро станет мамой.