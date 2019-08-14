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Телеведущая Ида Галич под песню Лободы объявила о беременности

Девушка скрывала свое положение, но сейчас решилась рассекретиться.

Телеведущая Ида Галич под песню Лободы объявила о беременности
Ида Галич/instagram.com/galichida/

«Не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит», — написала у себя в Instagram Ида Галич, бывшая ведущая «Орла и решки» и «Ревизорро». Так блогер рассказала поклонникам о своей беременности.

Текст сопровождает веселое видео, на котором девушка с внушительным животом зажигательно танцует под песню Светланы Лободы «Суперзвезда». А ведь действительно суперзвезда!

Заметим, что слухи о беременности Галич ходят уже не один месяц. Знакомые и папарацци заметили, что девушка стала носить свободного покроя вещи, а на светских мероприятиях отказываться от горячительных напитков.

Поняв, что скрывать свое положение не имеет смысла, Ида и выложила пост в свой Instagram. Она призналась, что «конспиратор из нее никакой».
Напомним, Ида Галич и Алан Басиев вступили в брак в мае прошлого года. На их торжестве в столице собрались только самые близкие родственники и друзья.

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Телеведущая Ида Галич под песню Лободы объявила о беременности
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