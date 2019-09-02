Звездный стиль

Ани Лорак в юбке-карандаше и рубашке проводила дочку в школу

Певица проводила восьмилетнюю наследницу на линейку.

Ани Лорак в юбке-карандаше и рубашке проводила дочку в школу
Ани Лорак. фото: globallookpress.com

Ани Лорак в начале этого года пережила развод с мужем Муратом Налчаджиоглу. Это произошло на фоне слухов о многочисленных изменах бизнесмена. Пара предпочла сохранить хорошие отношения ради дочери Софии, которой уже восемь лет. Большую часть времени девочка проводит с мамой, но видится и с отцом. Например, этим летом он взял наследницу в Испанию, где проводил отдых также и с новой возлюбленной Самией Ахметовой.

А вот в школу малышку отвела мама. В соцсети Лорак опубликовала фото, на котором позирует с дочкой в стенах учебного заведения. Для торжественной линейки София облачилась в школьную форму синего цвета, а волосы собрала в две косички, которые украсила белыми бантами. Сама же певица выглядела очень стильно в юбке-карандаше и белой блузке. Строгий образ она дополнила остроносыми туфлями.

«С праздником дорогие детки и родители ! С днём знаний! Будем учиться ! Будем становиться лучше!», — написала артистка.

Поклонники пожелали девочке хорошего учебного года. «Красивая мама и малышка!», «Какие красивые! Да, учиться будем, деваться некуда», «Как выросла наша зайка», «Какая красивая второклашка», «Очень элегантна», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сердце Лорак уже не свободно. Несколько месяцев назад она перестала скрывать, что встречается с 26-летним участником лейбла Black Star Егором Глебом. Они делились совместными фото, а недавно вышли в свет вместе на «Новой волне».

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Ани Лоракдети звездЗвездные детиЗвездный стильмода и стильшкольная форма

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Ани Лорак в юбке-карандаше и рубашке проводила дочку в школу
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