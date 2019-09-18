«Первое впечатление, что родились внуки»: Пугачева делилась эмоциями после рождения детей

На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачевой Гарри Галкина появилось архивное видео, которое было сделано вскоре после того, как у певицы и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, на свет появились близнецы. Отметим, что 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.

Тогда же в беседе с журналистами Пугачева признавалась, что испытала после рождения близнецов невероятные эмоции. «Рождественская встреча у меня состоялась 18 сентября. Родились эти ангелы. Первое впечатление было, что родились внуки. Только сейчас я понимаю, что это мои дети. Надо все парное теперь. Две колясочки, две качалочки, два манежика. Мечта сбылась. Я очень хотела еще детей», — рассказывала несколько лет назад Примадонна.

Кроме того, уже с первых дней жизни она понимала, на кого будут похожи ее дети. «Гарри — это вылитый Макс, конечно. А девочка она похожа на меня, но на ту, которую вы не знаете. Очень, очень похожа. Одно лицо. Но еще, конечно, она немного похожа на потрясающего человека — тетю Макса. Царство ей небесное», — добавляла звезда.

Отметим, что Гарри и Лиза Галкины растут настоящими красавцами. У них есть свои фан-странички в социальных сетях. Их отец постоянно радует подписчиков новыми видеозаписями, которые посвящены детям.