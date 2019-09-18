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Дочь Пелагеи поддержала маму за кулисами

Певица разместила фото с маленькой Таисией сразу после аншлагового концерта в Сочи.

Дочь Пелагеи поддержала маму за кулисами
Пелагея. Фото: Мария Ленц/КП

Пелагея долгое время не показывала свою маленькую дочь поклонникам. Однако в последнее время она перестала скрывать, как выглядит ее ребенок от Ивана Телегина. К примеру, недавно двухлетняя Таисия вместе с мамой поехала в Сочи, чтобы поддержать ее во время сольного концерта. 

Пелагея поделилась фотографией Таисии на своей странице в Instagram. Пока певица выступала, дочка ждала ее за кулисами. Сразу после концерта Пелагея сфотографировалась вместе с ребенком и поделилась жизнерадостным снимком. «Спасибо, Сочи! Отличный получился концерт! Фестивальный — одна из самых статусных концертных площадок в России», — написала артистка. 

Она высказала благодарность всем, кто посетил ее выступление и назвала концерт «обыкновенным чудом», поскольку он готовился всего две недели. Подписчики певицы выразили свое восхищение красотой исполнительницы и ее дочери и даже поинтересовались, когда будет возможность услышать их вместе. 

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концертмузыкаПелагеяСочи

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Дочь Пелагеи поддержала маму за кулисами
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