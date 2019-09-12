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Пелагея в купальнике поделилась снимком с дочерью от Телегина

Звезда отдыхает в Сочи вместе с двухлетней Таисией.

Пелагея в купальнике поделилась снимком с дочерью от Телегина
Пелагея проводит время в Сочи/globallookpress.com

Певица Пелагея в Instagram поделилась снимком из Сочи. Звезда находится на пляже. Она в купальнике и солнцезащитных очках. Видно, что у нее прекрасное настроение. Рядом с Пелагей ее любимая двухлетняя дочка Таисия, которая родилась от отношений с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.

Пелагея отметила, что в Сочи сейчас очень комфортная погода. Примерно 25 градусов выше нуля. Изнуряющей жары уже нет. Сейчас в этом южном городе начался так называемый бархатный сезон. Пелагея позвала всех, кто может вырваться на юг страны, покупаться вместе с ней.

Также исполнительница напомнила, что не за горами ее концерт в Сочи. Он запланирован на 17 сентября. Площадкой станет Дворец культуры «Фестивальный». Это, как она отметила, самый престижный зал на берегу Черного моря.

«Новые песни и наши легендарные хиты: «Не для тебя», «Ой, да не вечер», «Любо», «Валенки». Споем, повеселимся и поплачем», — заявила популярная исполнительница.

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Иван ТелегинПелагеяПелагея и Иван ТелегинСочиТаисия Телегина

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Пелагея в купальнике поделилась снимком с дочерью от Телегина
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