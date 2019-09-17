ЗВЕЗДЫ

Вслед за «Голой» Водонаева выпустила еще одну книгу

На этот раз звезда поделилась любимыми рецептами и привлекла к написанию свою маму.

Вслед за «Голой» Водонаева выпустила еще одну книгу
https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева пробовала себя в самых разных амплуа. Девушка прославилась как участница реалити-шоу, потом сама вела передачу, участвовала в съемках как модель, и, наконец, запускала собственную линейку одежды и готовых блюд с доставкой на дом.

Только вот оказалось, что писательский труд дается Водонаевой лучше всего. Ее книга «Голая» разошлась огромным тиражом. Тогда Алена впервые рассказала всю правду о романтических связях с мужчинами, сексе и отношении к жизни.

А вот новая книга Алены оказалась совсем о другом. Девушка решила издать любимые рецепты из своего детства, а в качестве помощника привлекла свою маму.

Мама звезды давно занимается выпечкой и набила в этом деле руку. Алена же уверена, что не знает кондитера лучше, чем собственная мама.

«Я помню то ощущение, когда просыпаешься от запаха, ещё лежишь в кровати и знаешь… мама делает торт», — вспомнила светская львица.

Напомним, ранее Алена помогала маме организовывать мастер-классы по выпечке.

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Алена ВодонаеваЛариса Водонаева

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Вслед за «Голой» Водонаева выпустила еще одну книгу
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