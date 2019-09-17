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Меган Маркл очаровала владельца чайной комнаты

Обучавший герцогиню Сассекскую пользоваться столовыми приборами Эдмунд Фрай остался в восторге от общения с королевской особой.

Меган Маркл очаровала владельца чайной комнаты
Фото: https://www.instagram.com/p/B0u59igFbIM/

Герцогиня Сассекская Меган Маркл очаровала владельца чайной комнаты, в которой обучалась королевским манерам. Недавно Эдмунд Фрай поделился с журналистами воспоминаниями об актрисе, когда та еще не была супругой принца Гарри. Американец отметил, что готовиться к роли герцогини Меган начала еще в США. На уроки Маркл пришла, уже умея пользоваться приборами, но этих знаний было недостаточно, чтобы девушке не было стыдно появляться на людях.

В первую встречу Эдмунд охарактеризовал Меган как нежную, красивую, очень сдержанную и милую. При этом она не подчеркивала свой статус дорогим платьем. На первом занятии Маркл узнала, что герцогиня всегда должна сидеть с прямой спиной. Складывать руки на стол королевской особе крайне нежелательно. Салфетки должны лежать на коленях, хлюпать, переставлять фарфор, облизывать пальцы категорически запрещается.

The Sun отмечает, что герцогине так сильно понравился урок, что она захотела вернуться. Актриса призналась, что ей всегда было интересно, каково это – находиться на столь элитном мероприятии. Теперь же она сама пьет чай с Елизаветой.

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Меган Маркл очаровала владельца чайной комнаты
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