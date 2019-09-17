Герцогиня Сассекская Меган Маркл очаровала владельца чайной комнаты, в которой обучалась королевским манерам. Недавно Эдмунд Фрай поделился с журналистами воспоминаниями об актрисе, когда та еще не была супругой принца Гарри. Американец отметил, что готовиться к роли герцогини Меган начала еще в США. На уроки Маркл пришла, уже умея пользоваться приборами, но этих знаний было недостаточно, чтобы девушке не было стыдно появляться на людях.

В первую встречу Эдмунд охарактеризовал Меган как нежную, красивую, очень сдержанную и милую. При этом она не подчеркивала свой статус дорогим платьем. На первом занятии Маркл узнала, что герцогиня всегда должна сидеть с прямой спиной. Складывать руки на стол королевской особе крайне нежелательно. Салфетки должны лежать на коленях, хлюпать, переставлять фарфор, облизывать пальцы категорически запрещается.

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The Sun отмечает, что герцогине так сильно понравился урок, что она захотела вернуться. Актриса призналась, что ей всегда было интересно, каково это – находиться на столь элитном мероприятии. Теперь же она сама пьет чай с Елизаветой.