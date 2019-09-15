Меган Маркл будет вести блог о королевской жизни

Меган Маркл вероятно была настоящим трудоголиком, потому что отказывается сидеть в декрете и полностью посвящать себя материнству. Герцогиня уже выступила приглашенным редактором Vogue, запустила собственную марку одежды и занимается благотворительностью наряду со всеми членами королевской семьи.

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Но очевидно ей показалось этого мало. Меган решила вернуть себе частичку своей прежней жизни и возобновить блог, который вела много лет. Как сообщает Elle, блог под названием Tig служил для бывшей актрисы своего рода дневником, в котором она рассказывала о своей жизни, работе в кино и обо всем, что ее волнует.

С началом семейной жизни она оставила это занятие, но вскоре решила вернуться к любимому делу. Ожидается, что герцогиня будет писать о мировых проблемах, роли женщины в современном мире, родительстве и, конечно, о королевском быте.

«Она привыкла нарушать правила королевской семьи и очень отличается от всех них. Она привыкла заявлять о себе с помощью социальных сетей», — приводит издание слова источника.