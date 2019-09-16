«Все было от сердца»: Богомолов прокомментировал нашумевшую свадьбу

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова как только не называли: и спланированным спектаклем, и пиаром, и парадом тщеславия. Однако почти все гости необычного банкета в Музее Москвы заметили, что чувства влюбленных были искренними. Их с головой выдавали счастливые глаза.

Вот и Константин Богомолов, который обычно немногословен, рядом с Ксенией публично заговорил о любви. Режиссер не только в очередной раз признался Собчак в чувствах, но еще и поблагодарил всех, кто разделил с ними минуты радости.

«На этом фото — самый важный момент того прекрасного дня. Я благодарен всем, кто понял и принял наше решение. Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя Жизни, — написал он в Instagram. — И я бесконечно горжусь моей удивительной женой — прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя. Люблю».

Напомним, ранее Константин говорил, что журналистка — идеал его женщины. А также упомянул, что ценит в девушках стервозность, которой, видимо, Ксении не занимать.