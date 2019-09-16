ЗВЕЗДЫ

«Все было от сердца»: Богомолов прокомментировал нашумевшую свадьбу

Режиссер объяснился за пышное торжество и признался супруге в любви.

«Все было от сердца»: Богомолов прокомментировал нашумевшую свадьбу
https://www.instagram.com/konbog75/

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова как только не называли: и спланированным спектаклем, и пиаром, и парадом тщеславия. Однако почти все гости необычного банкета в Музее Москвы заметили, что чувства влюбленных были искренними. Их с головой выдавали счастливые глаза.

Вот и Константин Богомолов, который обычно немногословен, рядом с Ксенией публично заговорил о любви. Режиссер не только в очередной раз признался Собчак в чувствах, но еще и поблагодарил всех, кто разделил с ними минуты радости.

«На этом фото — самый важный момент того прекрасного дня. Я благодарен всем, кто понял и принял наше решение. Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя Жизни, — написал он в Instagram. — И я бесконечно горжусь моей удивительной женой — прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя. Люблю».

Напомним, ранее Константин говорил, что журналистка — идеал его женщины. А также упомянул, что ценит в девушках стервозность, которой, видимо, Ксении не занимать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения Собчак

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все было от сердца»: Богомолов прокомментировал нашумевшую свадьбу
Интересно?
Поделись с друзьями: