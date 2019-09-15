Лиам Галлахер пригласит брата на свадьбу

Он сказал, что может помириться с братом.

В 2017 году Ноэл Галлахер не пригласил своего брата и бывшего коллегу по группе Oasis на празднование 50-летия. Тот, однако, не намерен отвечать тем же. Лиам рассказал журналистам, что собирается пригласить брата на свою свадьбу.

Бывший солист Oasis собирается жениться третий раз. О предстоящем событии он говорит: «Это будет великая вещь». По словам певца, пригласить брата ему посоветовала мать. Однако шафером на свадьбе будет старший брат Галлахеров Пол.

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Певец рассказал, что сделал предложение своей невесте на морском курорте. О предстоящем браке он говорит с воодушевлением: «В третий раз повезет».

Напомним, братья Галлахеры последние несколько лет находятся в непростых отношениях. Они практически не общаются и регулярно обмениваются колкостями в адрес друг друга через прессу.