ЗВЕЗДЫ

Лиам Галлахер пригласит брата на свадьбу

Он сказал, что может помириться с братом.

Лиам Галлахер пригласит брата на свадьбу
Лиам Галлахер. Фото: Britta Pedersen

В 2017 году Ноэл Галлахер не пригласил своего брата и бывшего коллегу по группе Oasis на празднование 50-летия. Тот, однако, не намерен отвечать тем же. Лиам рассказал журналистам, что собирается пригласить брата на свою свадьбу. 

Ноэл Галлахер
Ноэл Галлахер. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бывший солист Oasis собирается жениться третий раз. О предстоящем событии он говорит: «Это будет великая вещь». По словам певца, пригласить брата ему посоветовала мать. Однако шафером на свадьбе будет старший брат Галлахеров Пол. 

Певец рассказал, что сделал предложение своей невесте на морском курорте. О предстоящем браке он говорит с воодушевлением: «В третий раз повезет». 

Напомним, братья Галлахеры последние несколько лет находятся в непростых отношениях. Они практически не общаются и регулярно обмениваются колкостями в адрес друг друга через прессу. 

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OasisЗвездная свадьбаЛиам ГаллахерНоэл Галлахер

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Лиам Галлахер пригласит брата на свадьбу
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