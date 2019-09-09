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Лиам Галлахер осудил своего брата за оскорбление фанатов

Тому не понравилось, что поклонники хотят слышать песни Oasis.

Лиам Галлахер осудил своего брата за оскорбление фанатов
Лиам Галлахер. Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Бывший солист британской группы Oasis осудил своего брата за критику фанатов. На днях Ноэл Галлахер в интервью газете The Sun рассказал о своем недовольстве юными фанатами, которые приходят на его концерты. По его словам, они приходят на его концерты, одетыми в стиле его брата Лиама и требуют, чтобы артист пел старые песни группы. 

«Ты, маленький гр*баный идиот, тебе всего 15. Какого черта?» — обратился Ноэл к своему типичному подростку-фанату. Певец признался: он разочарован, что его новый материал не интересует юных поклонников и им хочется слушать лишь старые хиты. «Вам было всего 10, когда группа распалась. Отвалите!» — добавил музыкант. 

Ноэл Галлахер
Ноэл Галлахер. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

За молодое поколение вступился экс-фронтмен группы Oasis. В своем посте в Twitter Лиам Галлахер пригласил юных фанатов на свои концерты. «Эти ребята — дети тех, кто сделал нас с самого первого дня. Я приглашаю вас всех на мои выступления, пусть приходят ваши бабушки и дедушки, тети и дяди и домашние животные», — заявил Лиам Галлахер своим поклонникам. 

Напомним, группа Oasis распалась в 2009 году. С тех пор ее основатели, братья Лиам и Ноэл Галлахеры продолжают выступать сольно. 

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OasisЛиам ГаллахерНоэл ГаллахерНоэль Галлахеррок-музыка

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Лиам Галлахер осудил своего брата за оскорбление фанатов
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