Собчак отказалась брать фамилию мужа

Свадьба, которую однозначно назовут самой пышной вечеринкой осени, отгремела в пятницу, 13-го. На церемонии было все: и черный катафалк для жениха и невесты, и банкет в Музее Москвы с песнями Ирины Аллегровой и танцами Собчак, и даже долгие поцелуи под крики «Горько!».

Чем-то праздник напоминал «Мастера и Маргариту» Булгакова. И если бы не штампы в паспорте, то можно было бы подумать, что это всего лишь превосходно поставленный спектакль.

больше по теме Ксения Собчак расплакалась на свадьбе с Константином Богомоловым Телеведущую растрогало исполнение мужем песни группы «Мумий Тролль».

Только вот Собчак, кажется, согласилась лишь на штамп в документе. А вот фамилию благоверного брать не стала. Об этом журналистам сообщили гости веселого банкета.

Константин, к слову, также не станет «Собчак», а останется при своей фамилии. Напомним, этот брак для Ксении стал вторым официальным, Богомолова также связывали долгие отношения в прошлом с актрисой Дарьей Мороз.