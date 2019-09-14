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Собчак отказалась брать фамилию мужа

Пара официально зарегистрировала брак в Грибоедовском ЗАГСе в пятницу, 13-го.

Собчак отказалась брать фамилию мужа
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Свадьба, которую однозначно назовут самой пышной вечеринкой осени, отгремела в пятницу, 13-го. На церемонии было все: и черный катафалк для жениха и невесты, и банкет в Музее Москвы с песнями Ирины Аллегровой и танцами Собчак, и даже долгие поцелуи под крики «Горько!».

Чем-то праздник напоминал «Мастера и Маргариту» Булгакова. И если бы не штампы в паспорте, то можно было бы подумать, что это всего лишь превосходно поставленный спектакль.

Только вот Собчак, кажется, согласилась лишь на штамп в документе. А вот фамилию благоверного брать не стала. Об этом журналистам сообщили гости веселого банкета.

Константин, к слову, также не станет «Собчак», а останется при своей фамилии. Напомним, этот брак для Ксении стал вторым официальным, Богомолова также связывали долгие отношения в прошлом с актрисой Дарьей Мороз.

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Константин БогомоловКсения СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

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Собчак отказалась брать фамилию мужа
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