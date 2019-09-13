Сын Валерии объяснил, почему тайно женился

В августе старший сын певицы Валерии тайно женился. Невесткой звезды стала одноклассница Артемия Наталья. Для общественности, впрочем, как и для звездных родителей жениха, эта новость стала большой неожиданностью. Стоит ли в этой связи напоминать, что ни Валерии, ни Иосифа, ни родного отца жениха Шульгина на церемонии не было. Собственно, не было и самой церемонии. Молодые просто расписались.

Как рассказал молодой муж кр.ru, ему никогда больших празднований не хотелось. Но, по сути, дело не в этом, а том, что все произошло очень быстро. В апреле влюбленные решили пожениться, в июле – уже расписались. За два месяца полноценное торжество не подготовить, в идеале полгода надо, чтобы все было идеально.

«Я по жизни перфекционист. На полноги делать не хочется. И, наконец, это серьезные затраты. У меня широкий круг друзей, большая семья. Это был бы очень масштабный праздник. У меня пока нет таких средств. Была бы пышная свадьба, сказали бы, что парень проедает деньги семьи», — рассказывает Артемий.