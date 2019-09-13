Ольга Бузова рассказала о том, что ее вдохновляет

Пока эксперты и представители шоу-бизнеса гадают, в чем же заключается секрет популярности и успеха Ольги Бузовой, сама певица, не обращая ни на кого внимания, продолжает делиться своими правилами и принципами жизни. На странице в социальной сети Instagram она рассказывает о том, что для нее есть любовь, счастье.

В новой своей публикации звезда поведала о самом главном, по ее мнению.

«Это желание жить. Радоваться солнечному лучу, полевому цветку, воробью, чирикающему на ветке… Дар умения быть счастливым в детстве есть почти у всех, но лишь немногие могут сохранить его на всю жизнь… Живите и наслаждайтесь каждой секундой, жизнь прекрасна», — написала звезда под снимком, на котором она изображена сидящей на коне.

В комментариях, кроме бесконечных комплиментов и слов восхищения, есть и не совсем довольные высказывания.

«Почему, даже когда она говорит что-то годное, все равно раздражает», — заметил подписчик.