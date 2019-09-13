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Раскрыт секрет популярности Ольги Бузовой

Своими соображениями по этому поводу делятся эксперты шоу-бизнеса.

Раскрыт секрет популярности Ольги Бузовой
ОЛЬГА БУЗОВА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/BUZOVA86/

Еще пару лет назад Ольгу Бузову знали только фанаты «Дома-2» да любители футбола, ведь она была женой игрока сборной страны Дмитрия Тарасова. Но стоит только ей развестись, став главной героиней настоящей драмы, как о ней узнал вся страна. Купив несколько хитов, безголосая Оля вдруг запела, начала сниматься в других шок, выпустила коллекцию одежды и пошло-поехало.

По мнению промоутера Сергея Лазарева, весь секрет Бузовой в ее простоте. Она больше популярна в регионах со своими тремя, а то и двумя аккордами. Удачно сделала ставку на естественность, и, конечно, постоянно подогревает к себе интерес. Научившись манипулировать эмоциями на «Доме-2», теперь умело пользуется этим.

У нее почти рекордное количество подписчиков в Instagram, которое проутер объясняет стадным чувством пользователей. Ведь на деле ее популярность не так зашкаливает – аншлагов на ее концертах нет. Люди готовы заходить на ее страницу, но платить живые деньги за нее мало, кто хочет.

«Бузову нам показывают буквально каждый день. Спасения от нее нет. Любую бездарную песню при проплаченной ротации можно сделать хитом. Хотя, что из себя представляет, на самом деле Бузова — мы понимаем. Она просто фрик», — уверен режиссер Александр Стефанович.

А вот, по словам продюсера и бывшего директора группы «Тату», Леонида Дзюника, все дело в деньгах. Мол, чтобы получить результат, нужно хорошо вложиться. Мол, за Бузовой имеется влиятельный человек, вкладывающийся в ее раскрутку. Вполне возможно, что их связывают личные, романтические отношения, пишет кр.ru.

Напомним, не так давно рекорд Ольги Бузовой по числу подписчиков в Instagram был побит. Теперь на первом месте боец Хабиб Нурмагомедов.

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Раскрыт секрет популярности Ольги Бузовой
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