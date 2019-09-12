Спортивная семья: Галкин провел с сыном тренировку во дворе

На фотографии телеведущий и его ребенок подтягиваются на турнике.

На фанатской страничке в Instagram сына певицы Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная архивная фотография. На снимке телеведущий вышел со своим сыном Гарри на тренировку. Вместе с ребенком юморист подтягивается на турнике. При этом супруг Аллы Пугачёвой улыбается, а вот его сын очень серьезен и сосредоточен.

Отметим, что близнецы Лиза и Гарри Галкины появились в звездном семействе в 2013 году. Они родились от суррогатной матери. С первых дней жизни отец и мать окружили своих любимых детей заботой и лаской.

Кстати, Максим Галкин на регулярной основе выкладывает снимки со своими детьми, а также делится видеозаписями. У его детей в соцсетях есть свои фанатские группы, где регулярно появляются архивные фотографии.

Лиза и Гарри Галкины, как недавно рассказывала Пугачева, находятся на домашнем обучении. К ним приходят преподаватели, которые с ними занимаются. Отметим, что через год ребята должны пойти в первый класс.