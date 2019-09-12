Селена Гомес осчастливила поклонников, навестив родную школу

Певица рассказала подросткам и преподавателям о своей работе, а также сфотографировалась с ними на память.

На днях 27-летняя актриса и певица Селена Гомес преподнесла своим юным поклонникам неожиданный подарок – она навестила свою бывшую школу, расположенную в Техасе. О том, что знаменитость появилась в стенах учебного учреждения, подростки узнали лишь тогда, когда услышали голос Селены, извещающий по громкоговорителю: «Привет всем учащимся Danny Jones Middle School! Говорит Селена Гомес!». После этого звезда отправилась гулять по коридорам и заглянула в классы. Там ее со смартфонами наготове уже встречали школьники. Совместные снимки Селены с ребятами появились в Instagram.

Детям и своим бывшим преподавателям Гомез рассказала о своих учебных годах, а также похвасталась съемками в фильме «Мертвые не умирают», который был представлен к награде на Каннском кинофестивале. Не отказала бывшая девушка Бибера детям и в селфи, а также в автографах. Уходя, звезда посоветовала детям быть добрее и внимательнее друг к другу: по ее словам, если кто-то видит грустного и одинокого человека, всенепременно нужно подойти к нему и подбодрить.

больше по теме По стопам Гаги: Селена Гомес выпустит свою линию косметики Певица уже зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака.

В скором будущем поклонники Гомез смогут услышать несколько новых песен. Девушка призналась, что готова вновь работать, ведь она восстановилась после тяжелого и болезненного периода.