ЗВЕЗДЫ

По стопам Гаги: Селена Гомес выпустит свою линию косметики

Певица уже зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака.

По стопам Гаги: Селена Гомес выпустит свою линию косметики
Селена Гомес идет в ногу с другими американскими звездами. Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

27-летняя американская певица Селена Гомес, как и многие другие западные селебрити (леди Гага, например), создает свою линию косметики. Как сообщает Women’s Wear Daily, 11 июля текущего года Управления по патентам и товарным знакам США приняло заявку на торговую марку «Селена Гомез», под которой могут выпускаться духи, мыло, средства по уходу за кожей, волосами, эфирные масла и прочая продукция.

Отметим, что в 2011-ом девушка уже выпускала собственный аромат и продвигала его через поклонников. Позже она объединилась с брендом Coach для создания коллекции сумок и аксессуаров, а затем и одежды. В 2018 году для тех же целей с ней сотрудничала компания Puma. О своем новом предприятии звезда еще не давала комментариев.

Напомним, у Селены довольно долгая и запутанная история отношений с другим молодым певцом — Джастином Бибером. Хотя пара окончательно рассталась в 2013 году, западные СМИ постоянно находят подтверждения того, что молодые люди до сих пор неравнодушны друг к другу. Этим летом девушка удалила снимки с бывшим возлюбленным из социальной сети. А ранее российский певец Егор Крид намекнул на то, что у него есть отношения с американской звездой.

А вы покупаете одежду или косметику, которые создают звезды?

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Джастин БиберкосметикапроизводствоСелена Гомес

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По стопам Гаги: Селена Гомес выпустит свою линию косметики
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