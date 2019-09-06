Театр МДМ покажет два комедийных мюзикла, покоривших планету

В сентябре и октябре поклонники музыкальных комедий смогут увидеть умопомрачительно смешные мировые бестселлеры «Первое свидание» и «Комедия о том, как банк грабили».

К радости любителей комедий и мюзиклов театральные компании «Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва» представят сразу два музыкальных спектакля в Театре МДМ. В постановках с участием известных актеров будет все, что так нравится зрителям: остроумные диалоги, великолепная музыка, динамичный сюжет и, конечно, абсурдные ситуации, в которые попадают главные герои.

Премьера мюзикла «Первое свидание» состоится уже 23 сентября. Сюжет бродвейского спектакля, уже покорившего США, Британию, Японию и другие страны, рассказывает о зажатом менеджере банка и творческой девушке-сотруднице картинной галереи, которым родственники устраивают свидание вслепую.

Московская публика увидит на сцене Павла Левкина, Юлию Иву, Юлию Чуракову и других известных актеров мюзиклов. А сам спектакль пройдет под аккомпанемент джаз-бэнда в фойе театра МДМ, где зрители уютно расположатся за столиками на расстоянии вытянутой руки от артистов.

«Это еще один дерзкий творческий эксперимент, в успехе которого мы не сомневаемся», – рассказал театральный продюсер Дмитрий Богачев.

Постановку «Комедия о том, как банк грабили» на сцене театра можно будет увидеть с 6 октября. Музыкальное шоу, удостоенное премии «Мольер», пользуется небывалым успехом вот уже три года, теперь же его увидят и российские зрители.

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Действие комедии разворачивается в Миннеаполисе в 1958 году. По ходу сценария безбашенные герои, которых сыграют Анастасия Стоцкая, Юлия Ива и Павел Левкин, Никита Смольянинов и другие, будут охотиться за уникальным бриллиантом под самые популярные хиты из золотой коллекции мировой эстрадной музыки.

Главным героям придется четко усвоить, что этом американском городе никому нельзя доверять, ведь даже его самые респектабельные жители могут оказаться мошенниками.