Алсу напомнила поклонникам о дне рождения Кобзона

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Он не дожил пару недель до своего 81-го дня рождения. 11 сентября году ему исполнилось бы 82 года. Об этом в соцсетях напомнила певица Алсу.

«В этот день родился человек, чей голос по праву называли и называют «Голосом эпохи». Иосиф Давыдович Кобзон», — написала она.

По словам Алсу, мэтр российской и советской эстрады помогал каждому, кто его об этом просил, и даже тем, кто не просило, но остро нуждался в его помощи.

«…Просто узнавал, что в какой-то семье возникли сложности или, не дай бог, трагедия. Делал это не на публику. И о сотнях его добрых поступков все узнавали гораздо позже, а о некоторых можем только догадываться до сих пор», — рассказала певица.

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В первую годовщину смерти Кобзона коллеги по цеху почтили память. Певица Валерия в блоге обнародовала архивный снимок с прошлогодней праздничной программы «Голубой огонек». На фото – она в компании Иосифа Кобзона и Полины Гагариной. Валерия призналась, что до сих пор не может до конца поверить в то, что Иосифа Давыдовича больше нет.