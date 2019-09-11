ЗВЕЗДЫ

Алсу напомнила поклонникам о дне рождения Кобзона

11 сентября народному артисту исполнилось бы 82 года.

Алсу напомнила поклонникам о дне рождения Кобзона
Певица Алсу/ фото: globallookpress.com

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Он не дожил пару недель до своего 81-го дня рождения. 11 сентября году ему исполнилось бы 82 года. Об этом в соцсетях напомнила певица Алсу.

«В этот день родился человек, чей голос по праву называли и называют «Голосом эпохи». Иосиф Давыдович Кобзон», — написала она.

По словам Алсу, мэтр российской и советской эстрады помогал каждому, кто его об этом просил, и даже тем, кто не просило, но остро нуждался в его помощи.

«…Просто узнавал, что в какой-то семье возникли сложности или, не дай бог, трагедия. Делал это не на публику. И о сотнях его добрых поступков все узнавали гораздо позже, а о некоторых можем только догадываться до сих пор», — рассказала певица. 

В первую годовщину смерти  Кобзона коллеги по цеху почтили память. Певица Валерия в блоге обнародовала архивный снимок с прошлогодней праздничной программы «Голубой огонек». На фото – она в компании Иосифа Кобзона и Полины Гагариной. Валерия призналась, что до сих пор не может до конца поверить в то, что Иосифа Давыдовича больше нет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алсудань памятидень рожденияИосиф Кобзон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алсу напомнила поклонникам о дне рождения Кобзона
Интересно?
Поделись с друзьями: