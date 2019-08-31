«До сих пор не верится»: Валерия почтила память Иосифа Кобзона

В минувшем году 30 августа ушел из жизни Иосиф Кобзон. Он скончался в возрасте 80 лет. Многие звезды российского шоу-бизнеса до сих пор не могут поверить, что их коллеги и наставника больше нет. К таковым относится исполнительница Валерия.

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По случаю первой годовщины смерти Иосифа Давыдовича она решила почтить его память. В блоге Валерия обнародовала архивный снимок с прошлогодней праздничной программы «Голубой огонек». На фото – она в компании Иосифа Кобзона и Полины Гагариной. Для Иосифа Давыдовича этот «Голубой огонек», к сожалению, был последним в жизни.

Валерия призналась, что до сих пор где-то глубоко в душе надеется, что Кобзон вовсе не ушел навсегда, а лишь уехал на продолжительные гастроли.

«До сих пор не верится, кажется, что он просто уехал на долгие гастроли…Кобзон — мой учитель, профессиональный маяк», — написала в социальной сети артистка.

Ранее почтил память Кобзона и супруг Валерии Иосиф Пригожин. Продюсер нашел в архиве ролик, где покойной исполнитель обращается к людям, желая всем и каждому мира и любви.

Напомним, на могиле известного певца установили статую и памятник.