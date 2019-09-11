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Жасмин погуляла на 89-летии своей бабушки в Дербенте

Певица пожелала отметить и 120-й день рождения родственницы.

Жасмин погуляла на 89-летии своей бабушки в Дербенте
Жасмин ценит и почитает своих родственников. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певица Жасмин выложила в Instagram фото и видео с празднования 89-летия своей бабушки Сары. Напомним, ранее артистка рассказывала, что ее родственники живут в Дербенте (Дагестан). В этот раз она показала большое семейное застолье в честь пожилой женщины и отметила, что с бабушкой у нее связано, прежде всего, детство.

«Это с любовью заплетенные косички, это пышные пирожки, вкусное свежесваренное варенье с пеночкой, соленые помидоры, домашнее вино, долма, чуду, дюшпаре, пение частушек, песен, долгие душевные беседы», — перечислила певица.

Она отметила, что ее бабушка — это кладезь женской мудрости, в котором хранится 1001 секрет, и пожелала погулять на 120-м дне рождения родственницы. Добавим, что настоящее имя Жасмин — тоже Сара.

Кстати, на видео попал и взрослый сын певицы — Михаил. Парню недавно исполнилось 22 года, так что, вполне возможно, бабушка Сара уже скоро станет прапрабабушкой.

А у вас есть родственники, которые дожили до 90 лет?

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бабушкадолголетиеЖасминпевица Жасминсемья

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Жасмин погуляла на 89-летии своей бабушки в Дербенте
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