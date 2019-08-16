ЗВЕЗДЫ

«Стал настоящим мужчиной»: Жасмин трогательно поздравила старшего сына

Парень вырос гораздо выше своей мамы.

«Стал настоящим мужчиной»: Жасмин трогательно поздравила старшего сына
Певица Жасмин поздравила своего первенца с днем рождения. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

16 августа исполнилось 22 года старшему сыну певицы Жасмин — Михаилу. Гордая мать трогательно поздравила его в Instagram, выложив совместный снимок, на котором видно, что парень уже гораздо выше 41-летней артистки.

«Родной мой, смотрю на тебя такого красивого, высокого, взрослого, и мне не верится, что так быстро пролетело время! Помню тебя совсем крохой и вот ты уже стал настоящим мужчиной!» — написала Жасмин.

Она пожелала сыну веры в себя и компанию верных спутников. Кстати, ранее выяснилось, что парень учится в университете, но на нелюбимой специальности. На самом деле, он хотел стать врачом.

Напомним, Михаил родился в первом браке певицы. Десять лет она была замужем за предпринимателем Вячеславом Семендуевым, который вложил немало средств в ее творческую карьеру. Семья распалась в 2006 году, когда Жасмин объявила, что супруг ее бьет, — этот скандал широко освещался в прессе. Позже певица вышла замуж за молдавского миллионера Илана Шора и родила от него еще двоих детей — Маргариту и Мирона.

А вы поздравляете своих родственников через Instagram?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Жасминотцы и детипевица Жасминсын Жасмин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Стал настоящим мужчиной»: Жасмин трогательно поздравила старшего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: