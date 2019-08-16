«Стал настоящим мужчиной»: Жасмин трогательно поздравила старшего сына

16 августа исполнилось 22 года старшему сыну певицы Жасмин — Михаилу. Гордая мать трогательно поздравила его в Instagram, выложив совместный снимок, на котором видно, что парень уже гораздо выше 41-летней артистки.

«Родной мой, смотрю на тебя такого красивого, высокого, взрослого, и мне не верится, что так быстро пролетело время! Помню тебя совсем крохой и вот ты уже стал настоящим мужчиной!» — написала Жасмин.

Она пожелала сыну веры в себя и компанию верных спутников. Кстати, ранее выяснилось, что парень учится в университете, но на нелюбимой специальности. На самом деле, он хотел стать врачом.

Напомним, Михаил родился в первом браке певицы. Десять лет она была замужем за предпринимателем Вячеславом Семендуевым, который вложил немало средств в ее творческую карьеру. Семья распалась в 2006 году, когда Жасмин объявила, что супруг ее бьет, — этот скандал широко освещался в прессе. Позже певица вышла замуж за молдавского миллионера Илана Шора и родила от него еще двоих детей — Маргариту и Мирона.

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