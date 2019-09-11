Цымбалюк-Романовская отказалась менять имидж вслед за Шаляпиным

Прохор Шаляпин накануне радикально сменил имидж. На фото в соцсети певец предстал с совершенно новой прической и светлым оттенком шевелюры. Изменения в его облике оказались настолько кардинальными, что даже Виталина Цымбалюк-Романовская заявила: она попросту не узнала возлюбленного.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Виталина прокомментировала неожиданное преображение исполнителя. Как призналась пианистка, ей очень понравился новый образ Прохора. Впрочем, как и все, что он делает. В любом случае, она готова бесконечно осыпать комплиментами любимого мужчину.

«Конечно, я его узнала. Но он теперь выглядит по-другому. Помолодел… мужчин всегда нужно хвалить, поддерживать и петь им дифирамбы», – говорит экс-супруга Армена Джигарханяна.

Менять собственный внешний вид вслед за Шаляпиным, став, к примеру, брюнеткой, Виталина отказалась. По ее словам, ее полностью устраивает текущее положение дел, а удивить избранника можно и другими способами.

«Нет, я очень люблю своего стилиста, у которого окрашиваю волосы и делаю укладку. Я очень постоянный человек. Поэтому, когда выбираю что-то, это на много лет. Сейчас я себе нравлюсь», – рассказала артистка.

По словам Цымбалюк-Романовской, Прохор давно мечтал больше работать в жанре народной эстрадной песни, и она полностью поддерживает избранника в этом начинании. Но смена его облика вряд ли связана с попыткой больше соответствовать другому репертуару, поскольку пока он все-таки склоняется к классической музыке.