Трехлетний мальчик очаровал Кейт Миддлтон улыбкой и аквагримом

Герцогиня Кембриджская присела на корточки рядом с малышом, чтобы немного поболтать с ним.

Трехлетний мальчик очаровал прибывшую на открытие новой детской площадки Кейт Миддлтон. Чтобы уделить ребенку время, герцогиня присела рядом с ним на корточки. Недавно супруга принца Уильяма посетила фестиваль природы, который проходил в графстве Суррей в южной части Англии. Там же Миддлтон открыла детский парк, который воссоздали по ее чертежам. На празднике было много детей, но особое внимание Кейт привлек трехлетний малыш с «маской тигра» на лице.

Герцогиня специально присела рядом с ребенком на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне, а затем с легкой тенью улыбки спросила: «Вы тигр?» Маленький собеседник не сразу нашел, что ответить, но потом пояснил, что у него на лице нанесена специальная краска. Непосредственность мальчика очень понравилась Кейт.

Как отмечает Mirror, в тот день не только Кейт преподнесла подарок жителям Уокинга. Один из юных посетителей передал принцу Джорджу пакет с конфетами. Кейт поспешила убедить маленького дарителя в том, что ее сыну очень понравится сюрприз.

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Парк, открытый Миддлтон в Уокинге, является не первым в стране. Не так давно Кейт уже реализовала подобный проект в Лондоне и Челси. Помимо качелей и хижин там есть водопады и скамейки для родителей. Сама герцогиня неоднократно подчеркивала, что иметь доступ к зеленым зонам жизненно важно – причем не только для детей, но и для взрослых.