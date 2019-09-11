ЗВЕЗДЫ

Трехлетний мальчик очаровал Кейт Миддлтон улыбкой и аквагримом

Герцогиня Кембриджская присела на корточки рядом с малышом, чтобы немного поболтать с ним.

Трехлетний мальчик очаровал Кейт Миддлтон улыбкой и аквагримом
Фото: https://www.instagram.com/p/B0nNqk9HA_Z/

Трехлетний мальчик очаровал прибывшую на открытие новой детской площадки Кейт Миддлтон. Чтобы уделить ребенку время, герцогиня присела рядом с ним на корточки. Недавно супруга принца Уильяма посетила фестиваль природы, который проходил в графстве Суррей в южной части Англии. Там же Миддлтон открыла детский парк, который воссоздали по ее чертежам. На празднике было много детей, но особое внимание Кейт привлек трехлетний малыш с «маской тигра» на лице.

Герцогиня специально присела рядом с ребенком на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне, а затем с легкой тенью улыбки спросила: «Вы тигр?» Маленький собеседник не сразу нашел, что ответить, но потом пояснил, что у него на лице нанесена специальная краска. Непосредственность мальчика очень понравилась Кейт.

Как отмечает Mirror, в тот день не только Кейт преподнесла подарок жителям Уокинга. Один из юных посетителей передал принцу Джорджу пакет с конфетами. Кейт поспешила убедить маленького дарителя в том, что ее сыну очень понравится сюрприз.

Парк, открытый Миддлтон в Уокинге, является не первым в стране. Не так давно Кейт уже реализовала подобный проект в Лондоне и Челси. Помимо качелей и хижин там есть водопады и скамейки для родителей. Сама герцогиня неоднократно подчеркивала, что иметь доступ к зеленым зонам жизненно важно – причем не только для детей, но и для взрослых.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

аквагримБританская королевская семьядетиКейт Миддлтон последние новостиКейт Мидллтонмальчикоткрытиепарк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трехлетний мальчик очаровал Кейт Миддлтон улыбкой и аквагримом
Интересно?
Поделись с друзьями: