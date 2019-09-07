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Брат Кейт Миддлтон рассказал, зачем вывел собаку на красную дорожку

На ежегодной церемонии вручении премии «Мужчина года» журнала GQ Джеймс Миддлтон появился с кокер-спаниелем.

Брат Кейт Миддлтон рассказал, зачем вывел собаку на красную дорожку
Джеймс Миддлтон с собакой. ФОТО:GETTY IMAGES

Собака Элла чинно шла рядом с хозяином, не проявляя особого интереса к окружающим. И Джеймс, и четвероногий друг спокойно позировали перед папарацци на красной дорожке. Учитывая, что на гламурный вечер все гости приходят парами, никто не смог упрекнуть брата королевской особы, что он пришел один.

В Сети появилась масса фотографий такой необычной парочки. Джеймс Миддлтон был одет в бордовый бархатный смокинг, его спутница Элла — в черный жилет. Как уточняет издание Harpers Bazaar, оказалось, что жилет спаниеля был обозначен специальной нашивкой «Pets as Therapy»- терапия с животными. Это знак британской благотворительной организации, которая поддерживает посещение терапевтов с домашними любимцами. Также этот фонд организовывает выезд животных в лечебных целях в больницы, дома престарелых и онкодиспансеры.

После церемонии Джеймс объяснил, что справился с депрессией только благодаря собакам. Именно десятилетняя Элла сопровождала брата Кейт на все сеансы по психотерапии. Так почему бы не вывести лучшую подругу на красную дорожку?

Известно, что Элла — одна из пяти собак в команде Миддлтона, которая состоит из четырех кокер-спаниелей и золотистого ретривера.

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Брат Кейт МиддлтонБританская королевская семьяДжеймс Миддлтонзвездные собаки

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Брат Кейт Миддлтон рассказал, зачем вывел собаку на красную дорожку
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