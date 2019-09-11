Поклонники Тимати устроили давку, чтобы угоститься бургерами от Black Star

В Нижневартовске поклонники Тимати устроили давку на открытии бургерной Black Star. Чтобы получить бесплатную булочку, на площадь возле ТЦ «Югра-Молл» пришли сотни людей: среди них были дети, студенты и даже пенсионеры. Некоторые из них принесли с собой стремянки, чтобы лучше видеть звезду. На вопросы о том, зачем им лестница, они отвечали, что с высоты лучше видно рэпера.

Отметим, что перед раздачей бургеров Тимати дал бесплатный концерт. Публику разогревали старыми и новыми песнями исполнителя. Всего же мероприятие растянулось на несколько часов. После этого исполнитель с охранниками спустился к людям и лично раздал им тысячу приготовленных бургеров.

больше по теме Клип на песню Тимати и Гуфа о Москве появился на сайте для взрослых Удаленное с YouTube видео опубликовали на Pornhub.

В Сети, тем временем, появилось видео, на котором двухметровый личный телохранитель отталкивает находящихся на пути исполнителя поклонников. После столкновения охранник звезды перед оппонентом не извинился. Тимати же продолжил взаимодействовать с публикой, несмотря на инцидент.