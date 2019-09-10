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Тимати пообещал удалить набравший миллион дизлайков клип

Однако, на момент публикации новости, ролик «Москва» все еще был доступен на YouTube.

Тимати пообещал удалить набравший миллион дизлайков клип
ТИМАТИ ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Известный рэпер Тимати относительно оперативно отреагировал на то, как встретила публика его новый, совместный с Гуфом клип «Москва». Свое мнение по поводу получившегося результата он высказал в своей очередной публикации в социальной сети Instagram.

Певец отмечает, что шума вышло более чем достаточно, но, конечно, такой цели артист перед собой не ставил. И уж точно не было у него в планах разозлить такое количество людей. Рэпер подчеркивает, что больше цеплять людей без повода ему не хочется, потому он заявил, что удаляет это видео с YouTube. Однако спустя несколько часов после публикации поста ролик все еще был доступен.

Напомним, клип «Москва» установил своеобразный антирекорд в российском сегменте YouTube. Музыкантов обвинили в том, что песня проплачена, но и Тимати, и Гуф заявили, что хотели искренне поздравить столицу с днем рождения.

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Тимати пообещал удалить набравший миллион дизлайков клип
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