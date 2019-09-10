Тимати пообещал удалить набравший миллион дизлайков клип

Однако, на момент публикации новости, ролик «Москва» все еще был доступен на YouTube.

Известный рэпер Тимати относительно оперативно отреагировал на то, как встретила публика его новый, совместный с Гуфом клип «Москва». Свое мнение по поводу получившегося результата он высказал в своей очередной публикации в социальной сети Instagram.

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Певец отмечает, что шума вышло более чем достаточно, но, конечно, такой цели артист перед собой не ставил. И уж точно не было у него в планах разозлить такое количество людей. Рэпер подчеркивает, что больше цеплять людей без повода ему не хочется, потому он заявил, что удаляет это видео с YouTube. Однако спустя несколько часов после публикации поста ролик все еще был доступен.

Напомним, клип «Москва» установил своеобразный антирекорд в российском сегменте YouTube. Музыкантов обвинили в том, что песня проплачена, но и Тимати, и Гуф заявили, что хотели искренне поздравить столицу с днем рождения.