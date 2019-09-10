Собчак нежно поздравила бывшего мужа с днем рождения

Светская львица Ксения Собчак в Instagram нежно поздравила своего бывшего мужа, актера Максима Виторгана, с днем рождения. Напомним, что ему 10 сентября исполнилось 47 лет.

Звезда разместила снимок их совместного с актером сына Платона. «Дорогой папа Максим! Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок. С ним все было бы сильно проще. Свети всегда и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа», — заявила Ксения Собчак.

больше по теме Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак Режиссер одним предложением описал свои чувства к светской львице.

Отметим, что 13 сентября светская львица станет женой режиссера Константина Богомолова. Сейчас полным ходом идет подготовка к торжеству. Ожидается примерно триста гостей. Это самые близкие люди Ксении Собчак и Константина Богомолова. Добавим, что сейчас ходят упорные слухи, что светская львица беременна от режиссера. Собчак часто показывается на публике. При этом многие отмечают, что ее животик за последнее время заметно округлился.

Не так давно режиссер Константин Богомолов на книжной ярмарке впервые высказался о предстоящей свадьбе с Ксенией Собчак. Он не хотел общаться с журналистами на эту щекотливую тему, но все же заметил, что для него самое важное чувство на свете – это любовь. Судя по всему, сейчас у режиссера и светской львицы самый настоящий конфетно-букетный период. Они безумно счастливы в обществе друг друга. Многие акулы пера уже окрестили предстоящее торжество «свадьбой года». Между тем есть и те, кто считает, что этот брак будет недолговечен. К примеру, актер Станислав Садальский думает, что пара долго не проживет вместе. Сам он хотя и получил приглашение, на торжестве присутствовать не сможет. Актер улетел по делам в Германию.