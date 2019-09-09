Фотограф о снимке Собчак «без живота»: «Есть ощущение, что картинку деформировали»

За несколько дней до свадьбы с режиссером Константином Богомоловым Ксения Собчак решительно опровергла появившиеся слухи о ее беременности.

Поклонники и все, кто следит за событиями в жизни Ксюши по социальным сетям, бросились искать подтверждение этим слухам и даже сумели разглядеть на некоторых фотографиях якобы округлившийся животик стройной светской львицы, журналистки и ведущей.

Между тем, сама Ксения заявила, что все это – неправда, и добавила, что свадьба «по залету» — это «как-то грустно», мол, «есть в этом какая-то безысходность». На фотографии, которую выложила Собчак в своем Instagram, живот ее выглядит плоским. Но вот едва заметное искажение картинки заставило нас усомниться…

Мы спросили профессионального фотографа Константина Лапшова – насколько этому фото, на котором живот Ксении кажется совершенно плоским, можно доверять?

«Есть небольшое ощущение, что деформировали картинку, — ответил профессионал. — Эффект этот называется Liquify. Он используется вообще для любого искажения картинки, она становится как пластилиновая, — можно плавно сдвигать, увеличивать, уменьшать и так далее».

Насколько вообще можно верить заявлениям и уверениям Ксении Анатольевны? Ведь, если вспомнить ее предыдущие «опровержения», которые впоследствии оказывались несостоятельными, а также невероятную скрытность журналистки, то невольно закрадываются сомнения в ее искренности…

До последнего скрывала свадьбу с Виторганом: тайная церемония

Когда Собчак познакомилась с Максимом Виторганом, у нее вовсю бурлил роман с политиком Ильей Яшиным. Который, кстати говоря, она тоже не афишировала. Многие считали, что их бракосочетание – вопрос решенный.

И вдруг в начале 2013 года появилась информация о свадьбе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Буквально за два месяца до этого события одна из подруг Ксюши подтвердила, что они встречаются, а сама Ксения хранила молчание. Первое время в эту свадьбу просто не поверили – а когда поверили, решили, что это очередной пиар-ход со стороны светской львицы.

Говорила, что ненавидит детей, — а сама родила!

Весной 2013 года Ксения попала в эпицентр скандала после того, как заявила, что не позволит шуметь рабочим, начинающим ремонт в 10 утра, потому что она имеет обыкновение ложиться поздно и спит до полудня. Когда ей объяснили, что в такой час работы начинаются для того, чтобы сделать перерыв позднее, когда у живущих в доме малыше наступает дневной «тихий час», Ксения возмутилась: «Почему маленькие дети важнее, чем я, понять не могу!».

Разгневанная журналистка не выбирала выражений, признаваясь, что ей плевать на детей и что она их не любит. Более того – Собчак называла маленьких детей «гаденышами», что вызвало бурное возмущение у зрителей, и заверяла, что она-то уж никогда своих детей не заведет.

Тем не менее, в ноябре 2016 года в браке с Виторганом Ксения родила сына, которого назвали Платоном. Ненависть к детям, получается, прошла? Тем более, что Ксюша, похоже, сделалась примерной матерью?

Долго отрицала разрыв с Виторганом

После 5 лет совместной жизни Собчак и Виторган расстались. В последние месяцы их брака Ксюша то и дело появлялась на мероприятиях вдвоем с Константином Богомоловым, однако в соцсетях упорно придерживалась версии «счастливой семейной жизни» с Максимом, выкладывая совместные фото.

Когда журналисты задавали ей вопросы «в лоб», журналистка хранила молчание или уверяла, что у них с Максимом все хорошо. Однако вездесущие слухи быстро распространились по стране – и одним из косвенных подтверждений новых отношений Ксении стала драка между Виторганом и новым избранником его жены – режиссером Константином Богомоловым.

И только несколько месяцев назад теледива, наконец, призналась в том, что они с Виторганом уже не муж и жена.

Теперь Ксения скрывает подробности предстоящей свадьбы и даже держит в секрете место ее проведения. А еще – вполне возможно, она скрывает свою вторую беременность.

Что вы думаете – стоит ли верить очередному «опровержению» Ксюши?