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Андрей Черкасов из «Дома-2» исполнил мечту жены

Телеведущий подарил супруге долгожданный подарок на 29-летие.

Андрей Черкасов из «Дома-2» исполнил мечту жены
Фото: https://www.instagram.com/p/B1BqCk5BGsM/

Ведущий «Дома-2» и бывший участник телепроекта Андрей Черкасов исполнил мечту супруги и подарил ей на день рождения романтическую путевку в Париж. Сам мужчина рассказал, что 10 сентября его вторая половинка отмечает 29-летие – эта знаменательная дата стала хорошим поводом, чтобы исполнить давнее желание девушки.

Черкасов признался, что ответственно подошел к прокладыванию маршрута и выбору гида, поскольку хотел бы, чтобы эта дата запомнилась возлюбленной на долгие годы. «Мы очень любим путешествия, и я уверен, что деньги лучше тратить на впечатления, а не на вещи», — подчеркнул он в беседе со «Стархит».

В культурной программе Черкасовых, помимо классики в виде Эйфелевой башни, также значатся крыши французских домов, катание по Сене на корабле, посещение Диснейленда и Версаля. День завершится ужином на двоих.

Впрочем, на Париже тур не окончится. После просмотра французского города пара переместится в Англию по Евротоннелю. Черкасов также признался, что анонсировал не все подарки. Один из них он предпочел оставить в секрете, отметив, что он является слишком личным.

Тем временем, сама Кристина уже отписалась на личной странице в Instagram и поспешила поблагодарить маму и мужа за сказку, которую они создают для нее. «Спасибо всем, кто окружает меня и всегда рядом, когда нужен совет», — высказалась она.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиАндрей Черкасовбилетдень рожденияКристина ОслинаПарижпутешествие

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Андрей Черкасов из «Дома-2» исполнил мечту жены
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