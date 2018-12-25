Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов узаконил отношения с возлюбленной

Влюбленные расписались в загсе еще 12 декабря. Однако о свадьбе ведущего «Дом-2» стало известно буквально на днях.

Ведущий проекта «Дом-2» Андрей Черкасов узаконил отношения со своей избранницей Кристиной Ослиной. Влюбленные расписались в загсе еще 12 декабря, однако на протяжении почти двух недель скрывали радостное событие от поклонников и прессы. Ни для кого не секрет, что на «Дом-2» Андрей Черкасов пришел в качестве участника, однако, как и Ольга Бузова со временем смог занять место ведущего.

Около месяца назад молодой человек сделал предложение руки и сердца своей второй половинке, а в середине декабря Черкасов и Ослина сыграли свадьбу. Вскоре новоиспеченные супруги поделились с поклонниками подробностями с бракосочетания, отметив, что еще в загсе они оказались в центре всеобщего внимания. При этом влюбленные попросили присутствующих не разглашать их маленькую тайную.

«Да! Мы расписались и узаконили наш союз. Для нас было важно, чтобы все прошло тихо и спокойно. Мы были вдвоем, но уже в самом загсе нас узнали какие-то ребята. Поэтому пришлось просить их никому не рассказывать о нашей росписи. Уже после того, как церемония закончилась, мы приехали к моей маме, показали ей свидетельство о браке. Она была очень счастлива и удивлена. После этого позвонили маме Кристины», — отметил Андрей Черкасов, показав совместное фото с супругой Кристиной.

После свадьбы молодые люди устроили себе маленький медовый месяц, отправившись в путешествие по Европе. «А после свадьбы в июне обязательно поедем в большом морской круиз. Так что у нас будет и два праздника, и два медовых месяца», — добавил телеведущий, намекнув на то, что основной праздник они устроят только летом, пригласив близких и многочисленных друзей на торжество.