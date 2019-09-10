ЗВЕЗДЫ

Никита Пресняков будет раскручивать группу без помощи бабушки

По словам музыканта, главное в этой жизни - делать все с желанием.

Никита Пресняков будет раскручивать группу без помощи бабушки
Никита Пресняков не намерен просить помощи у бабушки/globallookpress.com

Музыкант Никита Пресняков заявил, что не планирует прибегать к помощи звездной бабушки, чтобы раскрутить свою рок-группу. Отметим, что пока музыкальный коллектив, где выступает Никита Пресняков, не пользуется большой любовью у зрителей. Группа выступает в небольших рок-клубах.

Алла Пугачева. Фото
Пресняков не будет прибегать к помощи Пугачевой/globallookpress.com

Как сказал внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, его выводят из себя разговоры, будто бы все в этой жизни за него делает звёздная бабушка. Пресняков считает, что его незаслуженно наградили ярлыком бездельника. По его словам, Алла Пугачева ему никак не помогает. Она живет спокойно в замке со своим супругом, телеведущим Максимом Галкиным. Пресняков изредка ей звонит и рассказывает о своих успехах.

Между тем Никита Пресняков ищет сейчас источники дополнительного заработка. К примеру, он стал снимать клипы для своих коллег. Недавно, к примеру, сделал ролик для певицы Аниты Цой.

Что касается его группы, то к помощи влиятельной семьи он прибегать не намерен. Группу, как он считает, можно раскрутить и без этого. Он считает, что главное — ко всему относиться проще. Работу же необходимо делать с желанием, тогда обязательно придет результат, сообщает «Комсомольская правда».

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Никита Пресняков будет раскручивать группу без помощи бабушки
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