Никита Пресняков устроил романтическое свидание с женой в дельфинарии

Музыкант Никита Пресняков в Instagram разместил очень романтичное видео. На кадрах он стоит вместе со своей супругой Аленой Красновой в дельфинарии. Молодая пара нежно обнимается и целуется. При этом рядом с ними плавает дельфин.

Далее на кадрах видеозаписи Пресняков и Краснова смотрят на зубатых китов, которые плавают в бассейне и красиво выпрыгивают из воды.

Как сказал внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, он с детства любит контактировать с дельфинами. Он считает этот вид млекопитающих самым уникальным.

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«Вы знали, что мать своему ребёнку с детства напевает определенный звук, который становится именем этого дельфина и, будучи взрослым, мать может звать детей по имени и они реагируют. Пообщались с тренером. Все они, конечно, не в восторге от того, что дельфины не на воле, но говорят, что из всех дельфинариев тут самые подходящие условия, от самой площади, консистенции воды до ухода и заботы за дельфинами», — заявил Никита Пресняков.

Как заверил внук Пугачёвой, в этом дельфинарии не проходят шоу. Только знакомства и контакты с дельфинами. Там, по его словам, эти млекопитающие живут большой семьей с детства. Отметим, что отпуск влюбленные, которые несколько дней назад отпраздновали двухлетие совместной жизни, проводят в Дубае.