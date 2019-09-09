ЗВЕЗДЫ

Билан вызвал недоумение у жителей Самары поведением на сцене

Певец выглядел уставшим и совершал странные движения.

Билан вызвал недоумение у жителей Самары поведением на сцене
Дима Билан/фото: instagram.com/bilanofficial

В Самаре 8 сентября проходили мероприятия по случаю дня города. Как и в Москве, для самарцев в этот день был организован концерт на центральной площади города. Поздравить горожан приехали такие звезды, как Зара, Александр Иванов, Денис Клявер и Дима Билан. Последний удивил горожан своим поведением, некоторые даже решили, что артист был в неадекватном состоянии.

В интернете появилось видео, на котором между песнями Билан сидит на сцене и медленно пьет воду. Выглядит певец очень уставшим, тяжело дышал и даже говорил с трудом. Также поклонники поймали кадр, когда во время выступления у него из рук выскальзывает микрофон. Кроме того, артист совершает странные движения — то ли разминку делает, то ли танцует.

Певец никак не объяснил свое состояние.

В августе Билан, как и многие другие звезды российской эстрады, стал гостем фестиваля  «Новая волна» в Сочи. Артист признался, что осуществил там одну свою заветную мечту – подняться на параплане на высоту в две тысячи метров. Видео полета Дима выложил в соцсети.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

День городаДима Биланживой концертСамара

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Билан вызвал недоумение у жителей Самары поведением на сцене
Интересно?
Поделись с друзьями: