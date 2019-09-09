Билан вызвал недоумение у жителей Самары поведением на сцене

В Самаре 8 сентября проходили мероприятия по случаю дня города. Как и в Москве, для самарцев в этот день был организован концерт на центральной площади города. Поздравить горожан приехали такие звезды, как Зара, Александр Иванов, Денис Клявер и Дима Билан. Последний удивил горожан своим поведением, некоторые даже решили, что артист был в неадекватном состоянии.

В интернете появилось видео, на котором между песнями Билан сидит на сцене и медленно пьет воду. Выглядит певец очень уставшим, тяжело дышал и даже говорил с трудом. Также поклонники поймали кадр, когда во время выступления у него из рук выскальзывает микрофон. Кроме того, артист совершает странные движения — то ли разминку делает, то ли танцует.

Певец никак не объяснил свое состояние.

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В августе Билан, как и многие другие звезды российской эстрады, стал гостем фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артист признался, что осуществил там одну свою заветную мечту – подняться на параплане на высоту в две тысячи метров. Видео полета Дима выложил в соцсети.