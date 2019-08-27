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Дима Билан исполнил заветную мечту на отдыхе в Сочи

Исполнитель впервые поднялся на параплане на высоту в две тысячи метров.

Дима Билан исполнил заветную мечту на отдыхе в Сочи
Дима Билан отправился в Сочи на "Новую волну". Фото: globallookpress.com

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Дима Билан стал гостем конкурса «Новая волна», который в эти дни проходит в Сочи. При этом профессиональную деятельность на мероприятии артист успешно сочетает с отдыхом, о чем не забывает рассказать подписчикам в Instagram.

Как признался певец, недавно он сумел осуществить одну свою заветную мечту – подняться на параплане на высоту в две тысячи метров. Процесс полета он запечатлел на видео, которым поделился в блоге.

На кадрах ролика можно увидеть, как Билан вместе с инструктором в полной спортивной экипировке пролетает над горным пейзажем. Артист отметил, что остался в восторге от этого короткого путешествия.

«Я теперь точно на одном полете не остановлюсь. И кто знает, может, не за горами и прыжки с парашютом», – сообщил Дима.

Как отметил Билан, из-за превратностей погоды полетать на параплане ему не удавалось долгое время. Он пытался сделать это дважды, но когда подходила его очередь подняться в воздух, ветер каждый раз стихал.

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Дима Билан исполнил заветную мечту на отдыхе в Сочи
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