Иван Охлобыстин сменил имидж в Париже 

Актер и режиссер отдыхает в столице Франции с супругой.

Актер и режиссер Иван Охлобыстин вместе с супругой Ксенией отдыхает в Париже. Видео и фотоотчет из отпуска он публикует в Instagram. Пользователи заметили, что будучи в шляпе, темных очках и с бородкой преподобный отец Иоанн стал похож на Джонни Деппа.

Правда потом Охлобыстин поделился видео на котором он в кепке и с усами, а матушка Ксения дразнит мужа «Кузмичем».

«Кузмич! Пошел он (кивает в сторону театра)… куда тебе, слесарь»,- пошутила его супруга.

Актер пояснил, что они не попали на органный концерт, а в «Мулен Руж» его жена идти отказывается и их билеты на спектакль в кабаре просто сгорели.

«Иди траву косить. какой тебе «Мулен Руж»,- смеется Ксения.

Судя по всему, поужинали супруги необычным французским блюдом из кабаньего полового органа, которое называется «Искушение святого Антония». По словам Охлобыстина, в состав также входят рыло, уши и копыта.

«Умеют пожрать интуристы!», — резюмировал Иван Иванович

Напомним, 22 июля Охлобыстин отметил свой день рождения — ему исполнилось 53 года. Торжество прошло в кругу друзей и близких, без лишнего пафоса и шумихи в одном из ресторанов в центре Москвы на Никольской улице.