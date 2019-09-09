ЗВЕЗДЫ

Иван Охлобыстин сменил имидж в Париже 

Актер и режиссер отдыхает в столице Франции с супругой.

Иван Охлобыстин сменил имидж в Париже 
Иван Охлобыстин/фото: globallookpress.com

Актер и режиссер  Иван Охлобыстин вместе с супругой Ксенией отдыхает в Париже. Видео и фотоотчет из  отпуска он публикует в Instagram. Пользователи заметили, что будучи в шляпе, темных очках и с бородкой преподобный отец Иоанн стал похож на Джонни Деппа. 

Правда потом Охлобыстин поделился видео на котором он в кепке и с усами, а матушка Ксения дразнит мужа «Кузмичем». 

«Кузмич! Пошел он (кивает в сторону театра)… куда тебе, слесарь»,- пошутила его супруга.

Актер пояснил, что они не попали на органный концерт, а в «Мулен Руж» его жена идти отказывается и их билеты на спектакль в кабаре просто сгорели.

 «Иди траву косить. какой тебе «Мулен Руж»,- смеется Ксения. 

Судя по всему, поужинали супруги необычным французским  блюдом из кабаньего полового органа, которое называется «Искушение святого Антония». По словам Охлобыстина, в состав также входят  рыло, уши и копыта.

«Умеют пожрать интуристы!», — резюмировал Иван Иванович

Напомним, 22 июля Охлобыстин отметил свой день рождения — ему исполнилось 53 года. Торжество прошло в кругу друзей и близких, без лишнего пафоса и шумихи в одном из ресторанов в центре Москвы на Никольской улице.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramДжонни ДеппИван Охлобыстинновый имиджотдых в Парижепутешествия

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Иван Охлобыстин сменил имидж в Париже 
Интересно?
Поделись с друзьями: