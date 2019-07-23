НОВОСТИ

Мария Голубкина показала, как Охлобыстин отметил 53-летие

Актер устроил вечеринку только для близких.

Мария Голубкина показала, как Охлобыстин отметил 53-летие
Иван Охлобыстин/instagram.com/psykero1477/?utm_source=ig_embed

Актеру Ивану Охлобыстину 22 июля исполнилось 53 года. Торжество прошло в кругу друзей и близких, без лишнего пафоса и шумихи в одном из ресторанов в центре Москвы на Никольской улице.

На празднике, судя по видео, размещенном в блоге актрисы Марии Голубкиной, присутствовало около 20 гостей. В кадре — торжественная процессия с выносом торта. Под громкие поздравления гостей торт на сервировочном столике вывозят в зал официанты.

На десерте красуется изображение орла (видимо, чтобы подчеркнуть мужественность Ивана Охлобыстина), горят свечи. Судя по видео, для актера торжественный торт был полнейшим сюрпризом. Вместо того, чтобы радостно встречать символ праздника, он долго копается в своих вещах, шарит в карманах, растерянно хватает телефон. Но, опомнившись, откладывает его в сторону и, пританцовывая, идет навстречу процессии. Кто-то из гостей спрашивает, будет ли он задувать огонь. Актер справедливо замечает, что фейерверк задуть довольно проблематично.

Среди узнаваемый гостей — Мария Кожевникова. Актриса, как и Мария Голубкина, снимала на телефон церемонию с тортом. Однако в свой Instagram видео она выкладывать не стала. Впрочем, сам актер тоже не стал афишировать в личном блоге свой день рождения.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рожденияИванИван Охлобыстинсвященникторт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Голубкина показала, как Охлобыстин отметил 53-летие
Интересно?
Поделись с друзьями: