Мария Голубкина показала, как Охлобыстин отметил 53-летие

Актеру Ивану Охлобыстину 22 июля исполнилось 53 года. Торжество прошло в кругу друзей и близких, без лишнего пафоса и шумихи в одном из ресторанов в центре Москвы на Никольской улице.

На празднике, судя по видео, размещенном в блоге актрисы Марии Голубкиной, присутствовало около 20 гостей. В кадре — торжественная процессия с выносом торта. Под громкие поздравления гостей торт на сервировочном столике вывозят в зал официанты.

На десерте красуется изображение орла (видимо, чтобы подчеркнуть мужественность Ивана Охлобыстина), горят свечи. Судя по видео, для актера торжественный торт был полнейшим сюрпризом. Вместо того, чтобы радостно встречать символ праздника, он долго копается в своих вещах, шарит в карманах, растерянно хватает телефон. Но, опомнившись, откладывает его в сторону и, пританцовывая, идет навстречу процессии. Кто-то из гостей спрашивает, будет ли он задувать огонь. Актер справедливо замечает, что фейерверк задуть довольно проблематично.

Среди узнаваемый гостей — Мария Кожевникова. Актриса, как и Мария Голубкина, снимала на телефон церемонию с тортом. Однако в свой Instagram видео она выкладывать не стала. Впрочем, сам актер тоже не стал афишировать в личном блоге свой день рождения.