Неважный грибник: Нагиев вернулся из леса с пустой корзиной

Популярный телеведущий Дмитрий Нагиев сходил в лес за грибами, но всё, чем смог похвастаться, — это практически пустое лукошко. 52-летний артист выложил в Instagram фото со скудной добычей, признавшись, что на жарку этого не хватит.

«Усталый, но довольный, продолжаю лечиться по старой схеме», — написал шоумен.

В ответ поклонники стали приглашать звезду экрана в свои края, где грибов видимо-невидимо. Многие отметили, что «урожай» в данном случае неважен, главное — единение с природой и прогулка на свежем воздухе. Но, судя по посту артиста, именно за ними он и ходил в лес.

Напомним, что Дмитрий с физическими нагрузками «на ты». В юности он занимался спортивной гимнастикой, самбо и дзюдо, получив звание мастера спорта. Был чемпионом СССР среди юниоров. Несмотря на возраст, он всё еще находится в отличной форме и является объектом восхищения многих телезрительниц.

А вы бы расстроились, если бы вернулись из леса ни с чем?