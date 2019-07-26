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Нагиев подразнил своих поклонниц фото топлес

52-летний актер по-прежнему в отличной форме.

Нагиев подразнил своих поклонниц фото топлес
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

Популярный ведущий и актер Дмитрий Нагиев, несмотря на свои 52 года, все еще в отличной форме. И похоже, что артист прекрасно знает об этом, в своем блоге он то и дело выкладывает фотографии топлес.

«Выложу это здесь, мой хаотичный почитатель. Потому что в Третьяковке не вариант. Пост не считать каминг-аутом. Сквирт не предлагать. (Шучу, предлагать)», — подписал он шутливо снимок. Актеру всегда как-то удается балансировать на грани самолюбования и подшучивания над собой. Возможно, поэтому его и любят женщины.

Кстати, сын Нагиева – Кирилл, берет пример с отца не только в профессии (он тоже артист), но и в манере поведения на просторах Интернета. В личном блоге актер любит прихвастнуть своим накаченным телом.

Напомним, Кирилла Нагиева зрители узнали после выхода в свет фильма «Бригада: Наследник», в которой он сыграл Фила. Кроме того, многим он запомнился по шоу «Ревизорро», где составил пару Елене Летучей. Известно, что его трижды приглашали на телешоу «Холостяк» и он трижды отказывался. Возможно, потому, что у него есть избранница. Зимой он отдыхал на Бали с девушкой по имени Юля, фото которой разместил у себя в блоге.

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Виктор Сухоруков и Дмитрий НагиевДмитрий НагиевКирилл НагиевНагиевснимок топлес

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Нагиев подразнил своих поклонниц фото топлес
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