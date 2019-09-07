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Даррен Крисс сыграет главную роль в сериале Netflix «Голливуд»

Режиссером проекта является Райан Мерфи.

Даррен Крисс сыграет главную роль в сериале Netflix «Голливуд»
Даррен Крисс. фото: globallookpress.com

Кампания Netflix за последние годы выпустила сотни сериалов, которые полюбились многим зрителям. В том числе такие картины, как «Американской истории ужасов», в которой снималась Леди Гага, и «Американской истории преступлений». Не так давно стриминговый сервис решил снять сериал о «золотом веке» киноиндустрии в США. Эта работа станет второй для Netflix у режиссера Райана Мерфи.

Уже известно, что сериал получил название «Голливуд». В нем снимутся Пэтти ЛюПон и Холланд Тэйлор. А вот актера на главную роль режиссер подобрал только на днях. Им стал 32-летний Даррен Крисс, который знаком многим по ролям в таких кинолентах, как «Хор», «Флэш» и «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». За роль в последнем он получил престижные награды «Эмми» и «Золотой глобус».

О своей новой роли актер сообщил в соцсети. Он также опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с Мерфи. Даррен сообщил, что займет должность не только главного исполнителя главной роли, но еще и продюсера проекта. Он рассказал, что в этом телевизионном сериале будут показаны истории Голливуда 40-х годов XX века. Молодой человек подчеркнул, что Netflix купить «сериал » уже через два дня после того, как он успел обсудить идею новой работы с Мерфи за ужином.

По словам Крисса, новый сериал выйдет в эфир уже в мае 2020 года. Другие подробности пока хранятся в секрете. Отметим, что в этом месяце на Netflix можно будет увидеть новое шоу «Политик», созданным Мерфи. Это первый оригинальный сериал в копилке режиссера, снятый для Netflix.

А какие сериалы любите смотреть вы?

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Даррен Криссзарубежные актерыНовости киноСериал "Голливуд"

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Даррен Крисс сыграет главную роль в сериале Netflix «Голливуд»
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