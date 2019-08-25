Netflix опубликовал тизер продолжения «Во все тяжкие»

Американская киностудия Netflix опубликовала минутный тизер продолжения сериала «Во все тяжкие».На этот раз речь идет о полнометражном фильме под названием El Camino: A Breaking Bad Movie. Вероятно, оно вытекает из одной детали финального эпизода сериала. Джесси Пинкман тогда уехал на машине марки Chevrolet El Camino.

Именно этот персонаж в исполнении актера Аарона Пола станет центральным в ленте.В тизере представлен допрос Тощего Пита (Чарльз Бейкер). В сериальной версии истории он был приятелем Джесси.

Премьера фильма намечена на 11 октября нынешнего года. Создатели картины смогли в тайне от поклонников отснять и смонтировать его. Режиссером выступил Винс Гиллиган. Он же работал над сериалом.

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Напомним, первый эпизод картины «Во все тяжкие», где раскрывали историю учителя химии Уолтера Уайта, вышел на экраны в 2008 году. Последняя серия пятого сезона картины — в 2013-м.