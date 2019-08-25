КИНО

Netflix опубликовал тизер продолжения «Во все тяжкие»

Премьера полнометражного фильма намечена на 11 октября 2019 года.

Netflix опубликовал тизер продолжения «Во все тяжкие»
Кадр из сериала «Во все тяжкие» (2008-2013)

Американская киностудия Netflix опубликовала минутный тизер продолжения сериала «Во все тяжкие».На этот раз речь идет о полнометражном фильме под названием El Camino: A Breaking Bad Movie. Вероятно, оно вытекает из одной детали финального эпизода сериала. Джесси Пинкман тогда уехал на машине марки Chevrolet El Camino.

Именно этот персонаж в исполнении актера Аарона Пола станет центральным в ленте.В тизере представлен допрос Тощего Пита (Чарльз Бейкер). В сериальной версии истории он был приятелем Джесси.

Премьера фильма намечена на 11 октября нынешнего года. Создатели картины смогли в тайне от поклонников отснять и смонтировать его. Режиссером выступил Винс Гиллиган. Он же работал над сериалом.

Напомним, первый эпизод картины «Во все тяжкие», где раскрывали историю учителя химии Уолтера Уайта, вышел на экраны в 2008 году. Последняя серия пятого сезона картины — в 2013-м.

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"Во все тяжкие"Netflixновый тизерсериалы Netflix

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Netflix опубликовал тизер продолжения «Во все тяжкие»
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