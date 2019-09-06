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Певица Монеточка представила клип на свою прошлогоднюю песню

Артистка прислушалась к критике в адрес ее предыдущего клипа.

Певица Монеточка представила клип на свою прошлогоднюю песню
Елизавета Гырдымова. Фото: КП/Ленц Мария

В прошлом году альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» пользовался большой популярностью у поклонников современной поп-музыки. Но клипы на все без исключения свои хиты певица выпускать не спешила.

Теперь же она наконец порадовала фанатов, выпустив клип на композицию «Нет монет». Ролик, в котором артистка предстает в самых разных образах – от безбилетной пассажирки общественного транспорта до мультяшного персонажа компьютерной игры – получился ярким и понравился многим из тех, кто посмотрел его на YouTube-канале Елизаветы Гырдымовой.

Как отметили комментаторы видео, Монеточка приняла к сведению критику в свой адрес. Видеоряд ее предыдущего клипа «Нимфоманка» показался поклонникам совсем не совпадающим со словами песни, но сейчас певица исправила это упущение.

Кадр из клипа «Нет монет». Фото: YouTube-канал «Монеточка»

«Всегда мечтала увидеть клип по тексту, и вот он!», «Шикарно затроллила всех недалеких, кто не понял посыла в клипе «Нимфоманка». Получайте каждый кадр, снятый под текст песни. Лиза снова на коне», «Мне понравилось. Это совмещение анимации и реальной съемки — шедевр», – высказались зрители.

Скриншот: YouTube-канал «Монеточка»

Ранее Монеточка заявляла, что больше не читает новости о себе в Сети. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, артистке не понравилось, что пресса сильно преувеличила слухи о ее болезни, заочно едва ли не «приговорив» ее к смерти.

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Тэги:

Елизавета ГырдымоваЛиза МонеточкаМонеточкаПевица Монеточкапрезентация клипа "Нет монет"

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Певица Монеточка представила клип на свою прошлогоднюю песню
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